/ Как открыть счёт своим инвестиционным достижениям

Глава «БКС Премьер» рассказал о преимуществах индивидуальных инвестсчетов.

За 10 месяцев 2018 года россияне открыли 178 тысяч инвестиционных счетов (ИИС) — это на 66% больше, чем за весь прошлый год. Чем привлекателен именно этот инструмент для инвестора, какую роль он играет в развитии финансового рынка, и каковы его перспективы, рассказал журналистам глава «БКС Премьер» Станислав Новиков.

В России растет интерес к индивидуальным инвестиционным счетам. Их количество приближается к полумиллиону. С чем вы это связываете?

Прежде всего, это налоговый стимул — инвестор при соблюдении несложных условий получает возможность воспользоваться щедрой льготой от государства: каждый год клиент может получать по 52 тыс. рублей налогового вычета только за то, что просто использует этот инструмент, то есть держит на нем деньги. Вторая причина — изменение макроэкономических условий. На фоне низких ставок по вкладам население все чаще ищет альтернативные инструменты для инвестирования.

Обратите внимание — практически каждый второй ИИС открывает инвестор, впервые имеющий дело с ценными бумагами. По итогам прошлого года, объём средств, размещенных частными инвесторами на российском фондовом рынке, впервые преодолел уровень в 1 трлн рублей. Такая позитивная динамика в первую очередь связана со снижением процентных ставок по депозитам вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ. Это же фактор помог и развитию ИИС.

Есть ли еще какие-то факторы, которые поддерживают спрос на инвестсчета? Какое влияние оказывает, например, стагнация рынка недвижимости?

Недвижимость хорошо себя зарекомендовала в начале 2000-х, когда реальные располагаемые доходы россиян быстро росли с низкой «базы». Но в последние годы цены на квадратные метры в России не демонстрируют былой динамики, а доходность от сдачи в аренду после налогов и амортизации составляет всего около 3−4%. Многие из тех, кто еще пару лет назад подумывал купить недвижимость, посчитали более выгодным и целесообразным вложить деньги в инвестиционные инструменты, открыть ИИС, выбрать из широкого спектра наиболее подходящие по соотношению риска и доходности активы, увеличить потенциальный результат от своих вложений с помощью налоговых льгот.

Сейчас много говорят о цифровой революции. Вероятно, она тоже способствует росту популярности инвестсчетов в свете возможностей удаленного обслуживания?

Новые технологии позволяют существенно повысить скорость и прозрачность операций, и это способствует повышению доверия населения к инвестиционным инструментам, к финансовой отрасли в целом. Если же говорить конкретно об ИИС, то управление счетом инвестор ведет удаленно через личный кабинет, удобное онлайн-приложение. Он может покупать и продавать активы со счета, менять состав портфеля с помощью мобильного приложения. Инвестиции стали комфортными, доступными, благодаря технологиям они фактически пришли к людям в дом.

Несмотря на то, что открывается все больше льготных счетов, доля вложений граждан на ИИС по-прежнему остается скромной по сравнению с общим объемом активов на брокерских счетах — около 1%. Не преувеличивается ли их значение?

Когда ИИС стали активно продвигать крупнейшие игроки, фондирование счетов стало стремительно «догонять» их количество. Средний объем средств на брокерских ИИС за последние два года увеличился в 2,5 раза (до 147 тыс. рублей), средний ИИС в доверительном управлении вырос более чем в 3,6 раза (до 386 тыс. рублей). Растет и объем инвестиционных налоговых вычетов. По данным ФНС, за январь-август 2018 года он составил 10,9 млрд руб, это почти в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Все указывает на то, что вес инвестсчетов будет расти уверенными темпами. По итогам этого года общий объем средств на ИИС может удвоиться и достичь 90−100 млрд рублей. На мой взгляд, этот инструмент — удобный, понятный и выгодный — играет важнейшую роль в формировании современного рынка частных инвестиций в России.

Тем не менее немало россиян все еще с опаской относятся к инвестиционным инструментам. Какие вызовы стоят перед вами в этом контексте? ИИС — это безопасно с точки зрения сохранности денег?

Финансовая компания, у которой вы открыли ИИС, является посредником между клиентом и рынком. При этом деятельность этой компании лицензируется и регулируется государством. Важно отметить, что средства клиентов на инвестиционных счетах и приобретаемые на них ценные бумаги финансовая компания не имеет права использовать в своей деятельности. Это отличие от классических депозитов, которые банки размещают в виде кредитов, предоставляя финансирование другим физическим или юридическим лицам. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о системе страхования ИИС. После того, как эта система заработает, популярность этого инструмента вырастет еще больше.

Если обращаться к чисто рыночным рискам, то здесь очень многое зависит от предпочтений и инвестиционного профиля самого инвестора. Фондовый рынок — это необязательно покупка акций. В рамках ИИС можно инвестировать в довольно консервативные и низкорисковые инструменты. Например, это могут быть облигации федерального займа (ОФЗ) или облигации крупнейших корпораций, риск дефолта которых ничтожно низкий, а доходность часто превышает процент по депозиту.

Вообще, на мой взгляд, очень важно, что ИИС приучают россиян мыслить, планировать долгосрочно. Как показывает опыт «БКС Премьер», ИИС может идеально вписаться в индивидуальную стратегию инвестирования — персональный финансовый план (ПФП), который способен обеспечить человеку достижение его финансовых целей.

Персональное финансовое планирование как финансовая услуга появилась в США почти полвека назад. Что помогло «БКС Премьер» среди первых адаптировать ПФП для России?

В начале 2010-х мы провели серьезные исследования и пришли к выводу, что модель развития отношений с клиентами, основанная на персональном планировании, является верной и дальновидной, учитывая опыт, который прошли развитые страны, неизбежность развития рынка инвестиционных инструментов и роста финансовой грамотности. Успешно внедрить финансовое планирование мы сумели благодаря институту личных финансовых советников, высокому качеству аналитической экспертизы Финансовой группы БКС, а также тому факту, что человек всегда инвестирует увереннее, делая это осознанно, то есть понимая во что, в каких пропорциях, на какой срок, а главное с какой целью он вкладывает свои средства.