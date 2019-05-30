/ «БКС Премьер»: как увеличить доход за счет инвестиций онлайн

Понятный сервис предоставляет массу возможностей новичкам и профессионалам.

Интерес россиян к такому финансовому продукту, как индивидуальный инвестиционный счет, отчетливо прослеживается уже не первый год — в апреле 2019-го число открытых ИИС перешагнуло отметку в 720 тысяч, 500 тысяч из которых принадлежат инвесторам, ранее не имеющим счетов на бирже. О причинах востребованности инструмента рассказывает Станислав Новиков, заместитель председателя правления ФГ БКС, глава «БКС Премьер».

Несмотря на то, что открытие ИИС стало возможным еще в 2015 году, россияне всерьез заинтересовались им только в последнее время. С чем связаны такие перемены?

Чтобы понять преимущества любого предложения, проверить его надежность, требуется время. Уже сегодня инвесторы отслеживают результаты в виде увеличения доходности инвестиций. Приятным бонусом является возможность получения налогового вычета — ежегодная сумма может достигать 52 тысяч рублей. При этом депозитные ставки невысоки и, по прогнозам, для их существенного роста нет причин. Совокупность этих факторов позволяет утверждать, что для многих граждан ИИС является более привлекательным продуктом по сравнению с вкладом.

С индивидуальным инвестиционным счетом удобно работать, а открыть его можно с помощью приложения на смартфоне или планшете. После нескольких несложных действий можно начинать приобретать инвестиционные продукты на оформленный счет.

Что получает установивший такое приложение пользователь?

Приложение позволяет пользоваться сразу и мобильным банком, и инвестициями. На одной платформе можно осуществлять управления счетами, проводить платежи и в целом контролировать движение финансов. Разработанное нашей компанией приложение «БКС Премьер» позволяет открыть ИИС дистанционно и таким образом выйти на рынок ценных бумаг. Причем сделать это могут люди, не являвшиеся ранее нашими клиентами, — этот факт выгодно отличает платформу от ряда других сервисов, существующих на рынке.

Широкий функционал не вызовет трудности у новчиков рынка, не имеющих опыта пользования ИИС?

Нет, не вызовет, ведь при разработке приложения основной упор был сделан именно на простоту: заняться инвестированием при желании сможет любой человек, стремящийся к увеличению личного дохода. Те, кто не хотят заниматься торговлей самостоятельно, смогут воспользоваться решениями готовых инвестиционных продуктов.

Финансовые операции наверняка не обходятся без рисков?

Неопытным инвесторам лучше остерегаться инструментов с высоким риском и делать выбор в пользу продуктов, предлагающих полную защиту вложений. В таком случае даже, например, падение котировок не станет причиной потери денег.

Но ведь чем выше риск, тем выше доход? Желание заработать может быть сильнее осторожности.

Перед началом работы приложение «БКС Премьер» предлагает клиенту ответить на ряд вопросов, позволяющих определить его инвестиционный профиль. Впоследствии программа предложит инвестору оптимальное направление инвестиций. Иными словами, если вы захотите приобрести тот или иной продукт, платформа подскажет, насколько целесообразной будет данная покупка конкретно в вашем случае, соответственно, она оберегает человека от возможного разочарования.

В разговоре вы неоднократно отмечали удобство ИИС для инвесторов без опыта. Однако, например, статистика Московской биржи показывает, что большая часть торгов через ИИС приходится на акции. Иными словами, консервативные инструменты не отличаются высокой популярностью. В чем причина?

Хотя акцент был сделан на новичках, преимущества ИИС в полной мере оценили и опытные инвесторы, которым счет помогает получать дополнительный доход на инвестиции. Присутствие профессионалов и их интерес к инвестиционному счету напрямую отражается на статистике. Действительно, начинающие инвесторы, как правило, предпочитают консервативные стратегии вроде ОФЗ или продуктов с гарантией капитала, но рынок акций также не остается в стороне и пользуется все большим спросом.

Отмечу, что тип поведения на финансовом рынке и сумма доступных средств не являются помехой для использования ИИС. Не исключено, что в этом году количество открытых счетов вновь станет рекордным, ведь получать доход можно дистанционно, не отрываясь от основной работы.