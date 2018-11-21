/ «Трактор» потерпел второе поражение подряд

Челябинцы уступили «Ак Барсу» на своей площадке.

0:3 в пользу «Ак Барса» — именно с таким счетом закончилась очная встреча челябинского «Трактора» с гостями из Татарстана. «Черно-белым» по ходу всего матча так и не удалось «распечатать» ворота Владислава Подьяпольского.

Счет в матче в середине первого периода открыл Алексей Потапов. Игрок казанцев воспользовался ошибкой защитника «Трактора», выкатился на ворота Владислава Сухачева и отправил шайбу в ворота.

Во втором периоде подопечным Зинэтулы Билялетдинова удалось еще дважды огорчить хозяев. Сначала Антон Ландер поймал рикошет после броска Джастина Азеведо и удвоил преимущество гостей, а несколько минут спустя после затяжной атаки уже сам Джастин Азеведо установил окончательный счет в матче.

Отметим, что из-за повреждения не доиграл до конца встречу голкипер «черно-белых» Владислав Сухачев. Страж ворот челябинцев попросил судей остановить встречу в конце второго периода, и смог покинуть лед только с помощью медицинского работника.

После матча свою оценку игре дал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. Именитый специалист, что его игроки четко выполняли поставленное на игру задание.

Мы просто понимали, что «Трактор» играет очень хорошо, сами старались сыграть аккуратно. Затем вошли в игру, нашли изъяны и уже работали как надо. Думаю, что мы были лучше в движении, забили хорошие, рабочие шайбы. — сказал в послематчевом интервью наставник «Ак Барса».

Это поражение стало для подопечных Алексея Тертышного вторым подряд. Следующий матч «Трактор» проведет в четверг, 22 ноября, против нижнекамского «Нефтехимика». Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Кроме того, для читателей 1obl.ru будет организована текстовая трансляция игры.