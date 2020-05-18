Как опекунам получить единовременную выплату 10 тысяч рублей?

Расскажем об основных нюансах подачи заявления.

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Граждане России, имеющие детей от 3 до 16 лет, могут воспользоваться единовременной выплатой на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей. Подать заявление на получение данной выплаты могут как родители, так и опекуны ребенка, однако есть некоторые нюансы.

«Преимущественно заявление подается в электронном виде, но можно подать в клиентской службе территориального органа, в любой, вне зависимости от прописки, а также в МФЦ. Правилами четко предусмотрено, что опекуны могут подать заявление либо в клиентской службе пенсионного фонда, либо в МФЦ. Само заявление можно подать до 1 октября 2020 года», — рассказывает заместитель управляющего регионального отделения ПФР Нина Истомина.

Кроме выплаты в размере 10 тысяч рублей, предусмотрены и другие меры поддержки, например, выплаты в размере 5 тысяч рублей семьям, имеющим право на материнский капитал, а также выплаты в размере 5 тысяч рублей детям, родившимся с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Всего за апрель в ПФР Челябинской области обратились 43 тысячи граждан, были произведены выплаты в размере 230 миллионов рублей. За май заявление подали уже 51 тысяча граждан, были осуществлены выплаты в размере 322 миллиона рублей.

Подать заявление на выплату в размере 10 тысяч рублей можно через личный кабинет на портале «Госуслуги 74», через отделение Пенсионного фонда России или через МФЦ. В заявлении нужно указать сведения о детях и расчтный счет, на который будут перечислены средства.