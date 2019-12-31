Что происходит в роддомах в преддверии Нового года?

В перинатальном центре в Челябинске роженицам устраивают сюрпризы.

Послушать 00:00

Через несколько часов в Челябинске наступил Новый 2020 год. Но в областном перинатальном центре 31 декабря проходит в обычном режиме. Никаких особенностей, кроме праздничного обеда для рожениц, нет. Независимо от того, праздничный или выходной день или же будни, всегда в роддомах работают квалифицированные акушеры-гинекологи.

А как относятся к родам в преддверии праздника сами молодые мамы? Они все отмечают, что Новый год отходит на второй план. Впереди — рождение ребенка. И так считают не только мамочки, но и их близкие.

«Я должна была попасть в роддом раньше. Предварительную дату родов ставили на 22 декабря. Но получилось на неделю позже. Неделю до родов я пробыла здесь. Все родственники хотели, чтобы я родила уже первого числа, уже в Новом году. Но дочь решила по-своему. Поэтому родила 31-го числа. Будем отмечать теперь два праздника, ни в коем случае не объединять в один. Не хочу портить ребенку праздник, поэтому первая половина дня у нас будет посвящена дню рождения, а потом уже будем Новый год справлять. Праздник буду отмечать здесь, в роддоме, вместе с малышкой», — поделилась молодая мама Ирина Степанова.

Также есть и те, кто уже готовится вот-вот родить. Ангелина Павленко отметила, что Новый год у нее начнется с чистого лица.

«Уже буду встречать 2020 год со своей дочуркой. Это радость. Я думаю, что она сегодня появится уже, мы постараемся успеть до полуночи. Раз она захотела родиться в этом году, значит так суждено. Когда она родится, то мы будем лишь спать, потом только отмечать. Родные очень счастливы, готовятся», — рассказала Ангелина Павленко.

Но есть и те, кто по собственной воле собирается отметить главный российский праздник в роддоме, хотя срок еще не подошел.

«Скоро ожидаю появлению малыша. Это большое новогоднее чудо. Срок стоит на 9 января. Но это у меня вторые роды, и они могут начаться под Новый год, так что в любой момент ожидаем появления чуда», — отметила Елена Ещенко.

А вот заместитель главврача челябинского областного перинатального центра по акушерству, главный внештатный акушер-гинеколог Челябинской области Алексей Шерстобитов поделился, что женщины не должны беспокоиться, что попадая в роддом в праздничные дни, им окажут неквалифицированную помощь. Их смены ни от чего не зависят.

«Мы рады женщинам, которые в этот день поступают в роддомы. У нас приготовлен для них праздничный завтрак. Он небольшой, но таким образом мы дарим небольшое праздничное настроение. У рожениц сегодня приподнятое настроение. Мы стараемся создать для них праздник. Но у акушеров-гинекологов есть суеверия от того, кто первый родится в Новый год. Считается, что если в роддоме первым родится мальчик, то год пройдет хорошо. Как правило, рождается мальчик», — поделился Алексей Шерстобитов.

Рожениц сегодня, 31 декабря, угостят мандаринами, яблоками, печеньем и вкусными йогуртами.