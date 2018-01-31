/ Как не попасться на уловки банкиров и продавцов

О плюсах и минусах беспроцентной рассрочки рассказали эксперты.

Кредит без переплаты и беспроцентная рассрочка — популярные предложения во многих магазинах. Однако часто покупатели теряются, не понимая, действительно ли можно стать счастливым обладателем вещи, о которой давно мечтал, и не отдать лишних денег банку или продавцу. Получится ли совершить такую покупку, и не переплатить ни копейки?

Кому выгодно продавать «в рассрочку без переплаты»

Только за 11 месяцев прошлого года в кредит или рассрочку продали 9 миллионов товаров. Самое популярное предложение — рассрочка под 0%, сообщает FrankResearchGroup. Часто россияне соглашаются расплачиваться за покупку несколько месяцев или даже лет, когда речь идет о покупке смартфона. Так, 60% смартфонов дороже 40 000 рублей продают в кредит.

Несмотря на небывалую популярность услуги, для покупателей часто становится сюрпризом тот факт, что они подписали договор с банком.

Это может стать причиной финансовых потерь, в частности, в случае возврата товара, поскольку расторжение договора купли-продажи и возврат денег не прекращают обязательства покупателя как заемщика перед банком-кредитором. Таким образом, в случае отказа от товара, покупателю необходимо должным образом оформить погашение кредита, в том числе внести банку плату за фактическое время пользования кредитом и иные платежи, предусмотренные кредитным договором. — рассказал Udm-info начальник Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Сергей Колганов.

С подобной проблемой уже неоднократно сталкивались южноуральцы. Так, житель Челябинска Андрей давно мечтал о мощном ноутбуке, который помог бы ему быстрее и качественнее справляться с рабочими задачами. Когда в магазин у его дома привезли подходящую модель, он, недолго раздумывая, купил его в рассрочку. Вскоре Андрей нашел в устройстве неисправность и решил, что лучше купит себе ноутбук качественнее и дороже, но это оказалось не так просто.

Из-за того, что в магазине произошла путаница, я по-прежнему должен расплачиваться за мой первый ноутбук, а недавно с моей карты начали списывать деньги за вторую покупку — компьютер, который я купил, когда сдал первый. Я, конечно, обратился, чтобы с этим разобрались, но когда мне удастся это остановить, непонятно. — недоумевает Андрей.

Стоит помнить, что рассрочка тоже подразумевает, что у заемщика появляются обязательства перед банком, а это значит, что просто так отменить договорные отношения не получится. Это связано с тем, что рассрочку покупателю предоставляет банк, а не магазин. Он же выплачивает магазину деньги сразу, как только произошла покупка.



Например, на стиральную машину стоимостью 30 тысяч рублей продавец сделает банку скидку. В кредитном договоре она будет стоить, 26 тысяч. Разница в цене покроет проценты, которые банк должен заработать на том, что выдал кредит. Получается, что такая рассрочка выгодна всем, так как стимулирует спрос на товар и позволяет банкам получать прибыль.

Южноуральские эксперты рекомендуют особое внимание уделять всем документам, которые просят подписать при покупке.

Изучайте все условия, которые прописаны в договоре, продумывайте нюансы и не забывайте уделить внимание графику платежей. Досрочно закрытый кредит поможет хорошо сэкономить. — рассказала менеджер по продажам Ольга.

Дополнительные услуги

Еще один важный нюанс — страховка, которую могут навязать в магазине, чтобы получить дополнительную прибыль. Часто предлагают также приобрести дополнительную гарантию, например, на бытовую технику. По словам челябинцев, в магазинах города часто навязывают дополнительные услуги, при этом утверждая, что это обязательное условие.

Я чуть не купил дополнительную гарантию на бытовую технику, потому что менеджер утверждал, что без этого мне не дадут оформить рассрочку. Я уточнил в другом магазине, там оказалось, что такие гарантии — дело добровольное. Естественно, технику я купил там, не потратив лишних денег. — пояснил челябинец Владимир.

Как сэкономить

Для того, чтобы не переплатить при покупке, помните: стоимость товаров часто специально завышают, сравнивайте ее в разных магазинах. Там же уточняйте необходимость покупать страховку или дополнительную гарантию. Обязательно внимательно читайте договор и не забывайте, что возвратить товар будет сложнее, чем при покупке за наличные.

