Как не поддаться аромату свежей выпечки и не стать обжорой

Что поможет пройти мимо точки питания тем, кто следит за весом

Иногда не заглянуть в пекарню или кафе, из которых разносится аромат свежей выпечки, кажется совершенно невозможным. Нередко именно обонятельные рецепторы вынуждают нас баловать себя вкусной едой даже тогда, когда мы не испытываем голода. Ученым удалось найти способ, как противостоять гастрономическому желанию, чтобы не поддаваться обжорству.

Уже не секрет, что часто человек отдает предпочтение тому или иному продукту или блюду, полагаясь на свое обоняние. Именно нос заставляет нас зайти в булочную по пути на работу или домой.

«Чем продолжительнее вдыхать аромат блюда или продукта, пробуждающего в нас аппетит, тем скорее пропадет желание полакомиться этой едой. Связь между обонятельной и вкусовой системами организма так сильна, что, нанюхавшись вдоволь запахом, наш мозг начинает считать, будто мы на самом деле поели», — говорится об исследовании.

Поэтому, чтобы не поддаться искушению, нужно постоять некоторое время рядом с общепитом и насладиться ароматами любимой еды, пока не снизится аппетит.

В качестве эксперимента учеными были установлены испарители ароматов в лаборатории, а дополнительные наблюдения проводились в супермаркетах и кафе. Участники испытания, вдыхающие запахи пиццы или печений лишь 30 секунд, пробуждали в себе аппетит большей силы, чем те, кто дышали «вкуснятиной» по две минуты. По итогу вторая группа людей выбирала из предложенной для перекуса пищи невредные и некалорийные продукты типа яблок и клубники.

Отметим, что такие трюки с мозгом допустимо проделывать до тех пор, пока вы по-настоящему не проголодаетесь. Когда все же придет время приема пищи, обмануть себя уже не получится.