На Южном Урале для школьников с особенностями здоровья организуют спецпитание

Идею детского омбудсмена поддержало Минпросвещения РФ

В России создадут список школьников и дошкольников, которые нуждаются в специальном питании. Минпросвещения поддержало идею уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой о создании списка детей для решения проблемы питания школьников с пищевыми особенностями. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Комплексное решение в этом направлении предлагают и в Челябинской области.

Идею создания реестра предварял мониторинг. Было проверено 43 349 школьных и дошкольных организаций в 80 регионах. Исследование показало, что только 8% школ готовы обеспечить питание для таких детей, а в детских садах родители вынуждены приводить своего ребенка только на несколько часов между приемами пищи.

«Чтобы четко определить круг предстоящих задач, нужно точно знать, сколько у нас таких детей обучается в образовательных организациях, поэтому я рада, что ведомство приняло такое решение», — прокомментировала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Этот вопрос актуален и для Южного Урала. В пресс-службе управления образования Челябинска отметили, что о каждом таком ученике знает руководство учреждения. Часто вопрос решается индивидуально: детям организовываются места для разогрева и приема пищи, или родители выбирают подходящие для ребенка блюда из меню.

Член Общественной палаты Челябинской области, президент АНО «Союз родителей» Оксана Кирюшина считает, что для школьников, например, с аллергией на глютен или лактозу, должно быть свое меню.

«Это, конечно, не дискриминирует детей, но выделяет то, что они какие-то „не такие“. И если государство покажет, что таких детей тоже видят и понимают их проблемы, и будут для них выделять специальное питание, то это история про равноправие детей. Так что это хорошая инициатива», — пояснила Оксана Кирюшина.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова считает, что есть потребность и в расширении списка заболеваний, с которым детям необходимо предоставлять специальное питание.

«Есть еще такой нюанс, что, например, детям с особенностями здоровья по разным категориям компенсируют стоимость питания, если школа не может организовать специальное питание. Но, например, дети с целиакией (непереносимость глютена. — Прим. ред.) никуда не подходят. Они и в школе питаться не могут и не могут компенсацию эту получать. Поэтому мы в сентябре обратимся в гордуму, чтобы они отдельно выделили детей с целиакией», — прокомментировала ситуацию Евгения Майорова.

Напомним, что в Челябинской области по поручению Владимира Путина все учащиеся начальной школы обеспечены бесплатным горячим питанием. С прошлого года по решению губернатора области Алексея Текслера все ученики младших классов получают витаминизированное молоко.