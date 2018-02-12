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/ Как наесться блинов и не отравиться — рассказали специалисты

Как наесться блинов и не отравиться — рассказали специалисты

В Роспотребнадзоре пообещали «застолье без проблем» всем, кто будет соблюдать рекомендации.
сегодня в 13:52
  |  Общество

Стоит обратить особое внимание на готовые к употреблению блины, в том числе — с начинками из творога, мяса или овощей. Их упаковка должна быть без дефектов, а размер самих блинов — примерно одинаковым. Цвет может колебаться от кремового до слегка коричневого. Хранить их нужно при температуре, указанной на этикетке продукции.

Крайне важна и другая информация с этикетки. Там должно быть указано наименование продукции, состав, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности, сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО, единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Евразийского экономического союза.

Идеально, если в составе блинов будет только мука, молоко и куриные яйца. При этом добавление сухого молока, яичного порошка и растительного белка допускается и разрешено.

Тех, кто решит приготовить блины самостоятельно, тоже ждет масса сложностей. Необходимо обратить внимание на информацию об изготовителе яиц, муки и молока, а также, конечно, на дату и сроки годности продукта, условия хранения и их соблюдение в торговой точке, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

Любителям уличной еды советуют присмотреться к тому, соблюдает ли продавец правила гигиены и условия хранения начинок и других ингредиентов. Не стоит забывать и о личной гигиене: прежде чем приобрести блин в уличной палатке, обработайте руки гигиеническими салфетками.

Помните о принципах рационального питания: не переедайте и не увлекайтесь алкогольными напитками. Чтобы застолье прошло без проблем, чередуйте потребление жирных и жареных блюд с потреблением сырых овощей — они способствуют нормализации пищеварения. Больше времени проводите на свежем воздухе и участвуйте в праздничных мероприятиях, чтобы активный отдых был на пользу здоровью. — сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, масленичная неделя началась сегодня, 12 февраля.

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