Единовременная федеральная выплата для военных, которые заключат контракт на службу в зоне СВО, вырастет до 400 тысяч рублей. Указ об этом сегодня, 31 июля, подписал президент РФ Владимир Путин.
Выплату в увеличенном размере смогут получить те бойцы, которые заключат контракт в промежуток между 1 августа и концом 2024 года.
Сейчас размер выплаты равен 195 тысячам рублей.
Также Владимир Путин рекомендовал властям регионов выплачивать контрактникам еще по 400 тысяч из средств субъекта Федерации. В Челябинской области региональная выплата с 1 августа 2024 года составит 705 тысяч рублей, такое решение приняли депутаты Заксобрания области.
Таким образом, в Челябинской области единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы в зоне СВО с 1 августа составит 1 205 000 рублей (400 тысяч рублей — федеральная выплата; 705 тысяч рублей — региональная выплата; 100 тысяч рублей — муниципальная выплата).
«Ребята, которые приехали в Челябинскую область, прошли отбор на территории региона и заключили контракт через наш пункт отбора, точно так же пользуются этими мерами поддержки, как и южноуральцы», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.
Подробнее о выплатах и льготах, которые положены контрактникам, уходящим служить в зону СВО, мы рассказали в отдельном материале.
Подробную информацию о мерах поддержки военнослужащих можно узнать по телефону горячей линии *0545 и +7-922-702-69-32, а также на сайте поконтракту.рф.