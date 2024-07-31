Федеральная выплата контрактникам из зоны СВО увеличена до 400 тысяч рублей

Эти деньги получат бойцы, подписавшие контракт до конца 2024 года

Единовременная федеральная выплата для военных, которые заключат контракт на службу в зоне СВО, вырастет до 400 тысяч рублей. Указ об этом сегодня, 31 июля, подписал президент РФ Владимир Путин.

Выплату в увеличенном размере смогут получить те бойцы, которые заключат контракт в промежуток между 1 августа и концом 2024 года.

Сейчас размер выплаты равен 195 тысячам рублей.

Также Владимир Путин рекомендовал властям регионов выплачивать контрактникам еще по 400 тысяч из средств субъекта Федерации. В Челябинской области региональная выплата с 1 августа 2024 года составит 705 тысяч рублей, такое решение приняли депутаты Заксобрания области.

Таким образом, в Челябинской области единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы в зоне СВО с 1 августа составит 1 205 000 рублей (400 тысяч рублей — федеральная выплата; 705 тысяч рублей — региональная выплата; 100 тысяч рублей — муниципальная выплата).

«Ребята, которые приехали в Челябинскую область, прошли отбор на территории региона и заключили контракт через наш пункт отбора, точно так же пользуются этими мерами поддержки, как и южноуральцы», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.

Подробнее о выплатах и льготах, которые положены контрактникам, уходящим служить в зону СВО, мы рассказали в отдельном материале.

Подробную информацию о мерах поддержки военнослужащих можно узнать по телефону горячей линии *0545 и +7-922-702-69-32, а также на сайте поконтракту.рф.