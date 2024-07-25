Единовременная выплата участникам СВО в Челябинской области вырастет до 705 тысяч рублей

С 1 августа она увеличится более чем в два раза

С 1 августа 2024 года в Челябинской области изменится размер единовременной выплаты, которая положена всем контрактникам, уходящим на СВО. Новый размер пособия в четверг, 25 июля, утвержден на заседании Законодательного собрания области.

Сегодня выплата составляет 305 тысяч рублей. С 1 августа она составит 705 тысяч рублей.

Выплата увеличена по инициативе губернатора региона Алексея Текслера.

Выплату в размере 705 тысяч рублей смогут получить контрактники, не получавшие ее ранее, а именно:

— граждане, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года для прохождения военной службы;

— граждане, призванные на военную службу по призыву военными комиссариатами Челябинской области и заключившие в период прохождения военной службы по призыву, но не ранее 21 сентября 2022 года и не позднее 31 декабря 2024 года, контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы;

— граждане, призванные на военную службу по призыву военными комиссариатами иных субъектов Российской Федерации, заключившие в период прохождения военной службы по призыву, но не ранее 21 сентября 2022 года и не позднее 31 декабря 2024 года, контракт с Министерством обороны Российской Федерации и проходящие военную службу в войсковых частях Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории Челябинской области;

— граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации военными комиссариатами Челябинской области и заключившие в период прохождения военной службы по мобилизации, но не позднее 31 декабря 2024 года, контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы;

— граждане Российской Федерации, заключившие в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации контракт о прохождении военной службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации в сформированных (формируемых) подразделениях Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации для участия в специальной военной операции.