Как изменится жизнь россиян в марте‑2024

Рассказываем о нововведениях первого весеннего месяца

В марте, первом весеннем месяце, в России вступит в силу ряд законов и нововведений. В их числе — улучшенная защита соцобъектов от пожаров, увеличение пенсий 80-летним, введение системы мониторинга окружающей среды и многое другое. Подробнее об основных изменениях месяца — в материале ИА «Первое областное».

1 марта

Тем, кто в феврале отметил 80-летие, повысят фиксированную выплату к пенсии. Размер доплаты составит 100% фиксированной выплаты, которая в 2024 году равна 8134 рублям 88 копейкам. Кроме того, пересчитают пенсию и тем пенсионерам, которые в январе этого года закончили работать. Повышение учтет все пропущенные индексации.

С первого весеннего дня социальные учреждения начнут оснащать приборами автоматического отключения электроэнергии при возникновении искрения в электросети. Кроме того, такое оборудование будут устанавливать уже во время строительства зданий, предназначенных для школ, больниц, и других.

Торговать животными придется по новым правилам. Например, продавать разрешено будет лишь тех животных, на которых есть ветеринарные сопроводительные документы о том, что они здоровы. Кроме того, определены размеры вольеров и аквариумов, в которых можно держать питомцев и рыбок.

Члены экипажа самолета смогут применять необходимые меры в отношении дебоширов, создающих угрозу безопасности или жизни и здоровью других пассажиров.





С сегодняшнего дня Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Мера коснется, в частности, заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки. Принятое решение позволит ограничить риски закредитованности людей.

В России появится система государственного экологического мониторинга, предназначенная для информирования людей и органов власти о состоянии окружающей среды и оперативного предотвращения угроз. В системе будут отображаться сведения об источниках выбросов, состоянии лесов, озер, рек и прочего.

В российских регионах начнут устанавливать стандарт транспортного обслуживания людей. Например, разработают перечень показателей, характеризующих доступность, безопасность и комфорт перевозок.

С 1 марта у всех производителей сигарет и иной никотиносодержащей продукции, которые работают без лицензии, начнут консервировать оборудование. Кроме того, теперь запрещена розничная продажа никотиносодержащей продукции без потребительской упаковки.

Поездки по железнодорожным мостам станут более безопасными, поскольку их владельцев заставят тщательно следить за их состоянием. Порядок обследования и периодичность установит Минтранс России.

Вырастет зарплата у иностранных высококвалифицированных специалистов. Вместо минимальных 167 тысяч рублей в месяц они будут получать не менее 750 тысяч рублей ежеквартально.

2 марта

С этого дня автовладельцы смогут заключать договор ОСАГО всего на один день. Это удобно в тех случаях, если машина нужна редко или необходимо пустить за руль человека, который не вписан в страховку. А еще краткосрочный полис подразумевает введение пониженных коэффициентов страховых тарифов.







8 марта

Некоммерческих организаций, имеющих право на господдержку, станет больше. В перечень таких включат НКО, работающие в сфере семьи, материнства, а также организации, занимающиеся безнадзорными животными.

19 марта

Подать заявление о выплате возмещения по вкладам станет проще — онлайн на портале «Госуслуги» или на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов. При этом для получения выплат будет достаточно предоставить реквизиты карты платежной системы «Мир».

Прочие нововведения: