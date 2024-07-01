Как изменится жизнь россиян в июле‑2024

Рассказываем, какие нововведения вступят в силу

В июле в России повысят госпошлину за выдачу загранпаспорта и ряда других документов, увеличат плату за коммунальные услуги, упростят погашение кредитов, ужесточат требования к адвокатам и многое другое. Подробнее об основных изменениях второго летнего месяца — в материале ИА «Первое областное».

1 июля

За выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации теперь придется заплатить шесть тысяч рублей вместо пяти тысяч. Документ нового поколения для ребенка до 14 лет обойдется в три тысячи рублей вместо 2,5 тысячи. До шести тысяч рублей вырастет госпошлина за вид на жительство иностранцу или лицу без гражданства, до 420 рублей — за регистрацию такого лица по месту жительства в России. За прием в российское гражданство придется заплатить 4,2 тысячи рублей.

С сегодняшнего дня вырастут тарифы на коммунальные услуги. В Челябинской области в среднем платить будут на 11% больше, чем раньше. Напомним, тарифы на ЖКХ не индексировали с декабря 2022 года, то есть на протяжении 19 месяцев.

Пенсионеров и всех, кто нуждается в социальной поддержке, освободят от комиссии при оплате коммунальных услуг. Это в том числе многодетные родители, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Тем, кому в июне исполнилось 80 лет, поднимут пенсию. Размер доплаты составит 100% фиксированной части пенсии, а это 8134 рубля 88 копеек.

Россияне смогут копить на дополнительную пенсию. Формировать сбережения разрешат за счет средств пенсионных накоплений, учитываемых на счету накопительной пенсии человека.

«По этим вложениям предполагается повышенный уровень государственных гарантий — 2,8 миллиона рублей. В течение первых трех лет граждане смогут получить дополнительные стимулирующие взносы со стороны государства в объеме до 36 тысяч рублей в год»,— сообщается в «Парламентской газете».

Должникам станет проще гасить кредиты. В первую очередь им позволят оплачивать проценты, а потом уменьшать сумму кредита. Штрафы и пени разрешено гасить в последнюю очередь. Ранее должник должен был погасить сначала штрафы, затем проценты и только потом сам кредит. В таком случае платежи не становились меньше, а лишь росли.

А еще должников защитят от необоснованных взысканий. С 1 июля срок завершения исполнительного производства о взыскании сократят с двух месяцев до трех дней. Такое решение было принято потому, что пока идут разбирательства, с погасившего долг человека могут продолжать удерживать половину дохода, а возвращать деньги придется через суд.

Взять кредит на покупку автомобиля станет сложнее. С сегодняшнего дня повышаются надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Действовать они будут, в частности, для заемщиков, которые уже отдают на погашение кредитов 50% своего дохода и более.

Начинают действовать новые требования к будущим адвокатам. Претенденты на этот статус должны иметь образование в области юриспруденции, правоведения, законности и правопорядка либо иметь ученую степень в этой сфере. А еще специалист должен иметь стаж работы в юриспруденции не менее двух лет либо адвокатскую стажировку.

На Единой цифровой платформе в соцсфере начнут учитывать больше сведений для помощи людям. Там объединят информацию о многодетных семьях, ветеранах труда, детях-сиротах, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф, чтобы предоставлять им помощь автоматически.

В России начнут садить в тюрьму тех, кто нарушил требования антитеррористической защиты объектов. Уголовное дело возбудят, если лицо нарушило такие требования дважды за полгода. При причинении ущерба более миллиона рублей нарушителя оштрафуют на сумму до 80 тысяч рублей. Если же в результате нарушений погиб один человек, подсудимого посадят на пять лет, а если погибли несколько — на семь лет.

В России появится новый способ приватизации — продажа государственного или муниципального имущества по минимально допустимой цене. Это будет возможно в случае, если продажа объекта не состоялась через торги. Минимальную цену будут устанавливать в размере 5% от цены первоначального предложения. Предельная цена не ограничена.

Что еще изменится: