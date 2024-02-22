Как челябинцам доказать, что их дом слабо обогревают в морозы

Выясняем алгоритм действий в споре с обслуживающей организацией

По-зимнему морозные последние дни февраля принесли холод в некоторые квартиры челябинцев, при этом звонок в управляющую компанию не всегда решает ситуацию. Иногда за тепло в доме приходится бороться. Выясняем, возможно ли в досудебном порядке урегулировать спор между собственником жилья и обслуживающей организацией.

«Последние недели в квартире стало значительно прохладнее, батареи перестали греть так, как грели раньше. „Заплакали“ евроокна, на подоконниках стала скапливаться холодная вода, стали намокать и отходить обои под подоконником, и появилась плесень под дверью балкона. Ночами ситуация только усугублялась, приходилось включать обогреватель. В УК объяснили, что на доме установлена автоматика, которая „сама“ регулирует подачу отопления, и нужно чаще проветривать. После нескольких дней проживания во влажной и прохладной детской комнате заболели дети», — говорит Арина Михайлова, заключившая в 2022 году договор с управляющей компанией «Самоцвет» (обслуживает новостройки СЗ «Каскад»).

Обследования квартиры инженером УК подтвердили высокую влажность в помещении (99%), уровень нагрева батареи в комнате в районе 50 градусов по Цельсию (при −27 градусах за окном), но, поскольку регулирует теплоподачу автоматика, дано заключение — чаще проветривать.

«Регулироваться температура не будет и не может, поскольку на доме установлена автоматика, регулировка происходит в автоматическом режиме», — повторял диспетчер при звонках на телефон УК «Самоцвет».

Также в УК посоветовали решать вопрос по теплоснабжению напрямую с директором, но записаться на прием к нему пока не удалось, хотя приемный день граждан определен. По данным диспетчера, это первая среда каждого нового месяца.

«Диалога не получается. В ответ только про автоматику и невозможность ничего решить. При прямом общении с представителями компании — про экономию расходов на тепло. Но чьи расходы экономим? За тепло оплата идет УК согласно нормативам, дом не на прямых расчетах с ресурсниками, счетчиков на батареях не установлено», — уточняет собственница квартиры.

В планах собственника подать обращение в ГЖИ для получения независимой оценки экспертов и, как вариант, дождаться потепления. Редакция ИА «Первое областное» разместит официальный комментарий управляющей компании в случае его предоставления.

В спорах с УК можно избежать судебных издержек, если с самого начала общения по проблемной ситуации с теплом придерживаться простого алгоритма действий, советуют юристы. О нормативах также знать не помешает и самим владельцам квартир.

«Температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже 18 градусов по Цельсию, при этом наличие морозов не является уважительной причиной. Наоборот, в холода температура теплоносителей должна быть выше, но никак не ниже. Если дома холодно, нужно сначала доказать это. На личные ощущения в споре с управляющей компанией трудно ориентироваться. Необходимо с помощью градусника произвести замеры в разных частях комнаты, при этом фотографируем показания там, где измеряем температуру», — говорит адвокат Александр Щербинин.

По его словам, в судебной практике фотофакты зачастую пытаются оспорить представители УК, доказывая, что информация является спорной. Среди доводов — можно проветрить помещение, а потом произвести замеры. Тем не менее фото с показаниями температуры на градуснике является первым доказательством того, что в квартире нарушен температурный режим.

«Если разница в 1 градус, то, может, и не стоит бить в набат. Но ситуации в семьях разные. К примеру, при наличии грудных детей значение будет иметь и понижение температуры в комнате на 1—2 градуса», — считает Александр Щербинин.

После проведения замеров необходимо обратиться по телефону диспетчерской службы в управляющую компанию. Если заключен договор о прямых расчетах с поставщиком тепла, то звонить нужно в ресурсоснабжающую организацию. При этом управляющую компанию также стоит уведомить о нарушении температурного режима. После оформления заявки УК направит специалиста для выяснения ситуации и причин изменения температурного режима.

«Почему нужно обязательно звонить в УК? Потому что зачастую причиной холода в квартире являются поломки общедомового оборудования, наличие теплопотерь в локальной системе. Собственник или арендатор квартиры не должен задаваться вопросом, почему похолодало в квартире, он констатирует факт и ставит в известность об этом соответствующие службы. Они должны разбираться в причинах и искать способы их устранения. Если причины не устраняются, то необходимо подать жалобу в ГЖИ, прокуратуру, можно выходить в суд с иском», — уточняет адвокат.

«Как правило, до суда доходят единичные случаи, когда проблемная ситуация носит затяжной характер. Обычно достаточно обращения в Госжилинспекцию, которая при наличии факта нарушения теплового режима предпримет необходимые меры реагирования»,

— говорит юрист Марина Захарова.

В судебном заявлении можно потребовать компенсировать понесенные убытки. В случае если приходилось временно снимать жилье, в суде можно возместить убытки на его оплату. Если пришлось купить обогреватель, можно возместить расходы на него. Кроме того, за те дни, когда были оказаны ненадлежащим образом коммунальные услуги, можно потребовать снятия оплаты. Сложнее в суде будет доказать возникшие траты на лекарства в случае обострения хронических заболеваний из-за переохлаждения, но есть и такая практика.

По ее словам, алгоритм взаимодействия с УК в досудебном порядке мало кому знаком, в основном жильцы пытаются самостоятельно решить вопросы, зачастую повышая голос в разговоре с диспетчером. Но сегодня такой формат взаимодействия неэффективен.

Госжилинспекция Челябинской области составляет список халатных управляющих компаний. Проверки идут по всему региону. Жителям многоквартирных домов напоминают о том, что управляющие компании можно сменить, если они не выполняют своих обязательств. В челябинской мэрии уже назвали три халатных управляющих компании, которые не выполняют обязательств перед своими жильцами.

Поручение составить список управляющих компаний, которые не выполняют взятых на себя обязательств после обильных снегопадов, дал губернатор Алексей Текслер.