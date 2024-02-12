Власти Челябинска назвали три самые халатные управляющие компании

Во дворах, которые они обслуживают, плохо убирают снег и колейность

Замглавы Челябинска Александр Астахов назвал три крупные управляющие компании, которые плохо выполняют свои обязанности по уборке снега и колейности во дворах. Мэр города Наталья Котова на аппаратном совещании в администрации поручила наказывать их за некачественную работу.

«Проводил самостоятельно несколько дней объезды по городу, в основном обязательства не выполняют управляющие компании „Созвездие“ в Советском районе, „Ремжилзаказчик“ Центрального района, „ДЕЗ Калининского района“. Всем этим управляющим компаниям выдаются предписания о необходимости содержания дворовых территорий в нормативном формате. Будем проверять, какое количество техники у них сейчас работает и как содержатся дворовые территории»,— сообщил Александр Астахов.

Также он добавил, что во дворах работает около 1800 дворников и до 80 единиц техники. При этом на ежедневных штабах он рекомендует «управляйкам» увеличивать число техники.

Мэр Челябинска обратила внимание на то, что ситуация во дворах со снегом и колейностью сейчас хуже, чем на улично-дорожной сети, и поручила усиленно работать с управляющими компаниями и штрафовать их в случае необходимости.



Госжилинспекция с начала года начала работу над рейтингом челябинских управляющих компаний.