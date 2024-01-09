Алексей Текслер поручил приобрести дополнительную технику для уборки снега в Челябинской области

Также губернатор поддержал предложение об организации дополнительного полигона для складирования снега

Сегодня, 9 января, губернатор Челябинской области провел совещание по вопросу ликвидации последствий снегопадов в регионе, сообщили в пресс-службе правительства. За две недели в Челябинске и муниципалитетах выпало рекордное количество осадков. Только за последнюю неделю декабря в Челябинске выпало 250% месячной нормы, за первую неделю нового года — еще 120%. Высота снежного покрова превысила 50 сантиметров.

На дорогах региона круглосуточного работали порядка 300 единиц техники, на местных дорогах муниципальных образований — еще более тысячи машин. Главы наиболее пострадавших от снегопада муниципалитетов организовали оперштабы и постоянно находились на рабочих местах.

«Подрядные организации, управляющие компании, регоператор по вывозу ТКО к такому объему снегу оказались не готовы. Нужно разобрать все обстоятельства, все нюансы и не допускать повторения, выстроить четкую систему взаимодействия в любых погодных условиях между службами. Муниципалитетам и ГЖИ области — координировать эту работу», — поручил губернатор.

Алексей Текслер поручил обеспечить приобретение дополнительной дорожной техники и рассмотреть возможность наличия резервной группировки машин. Также глава области поддержал предложение об организации в Челябинске дополнительного полигона для складирования снега.

«Понятно, что давно за такой короткий промежуток времени не выпадало столько снега, но если бы на улицы сразу бы выходила тяжелая техника и обеспечивала качественную уборку и проезд, мы бы не получили такого количества проблем, с которыми столкнулись», — отметил Алексей Текслер.

На совещании приняли решение о передаче на баланс Миндортранса дороги на «Белый хутор» поселка «Западный», а также увеличить субсидию на содержание дорог внутри Сосновского района и Копейского городского округа. Из-за нерасчищенных дорог в регионе не вовремя вывозился мусор. Сейчас ситуация выправляется, губернатор дал ряд поручений по предотвращению таких инцидентов.

«Нужно продолжать расчищать дороги. И не только проезжую часть, но и обочины, парковочные карманы, тротуары, пешеходные зоны. Начались школьные занятия, усилился транспортный трафик у образовательных учреждений — прошу обратить особое внимание на уборку снега возле школ, где иногда просто не видно, что происходит на проезжей части»,— обратил внимание Алексей Текслер.

Губернатор поддержал предложение по закупке дополнительных мусорных контейнеров, которые размещаются на площадках накопления ТКО и увеличению парка мусоровозной техники. Также будет разработан цифровой сервис, который позволит в режиме реального времени отслеживать перемещение мусоровозов. Алексей Текслер поручил ГЖИ составить рейтинг управляющих организаций по ликвидации последствий снегопадов и рассмотреть предложения по смене недобросовестных управляющих компаний, на работу которых поступило много обоснованных жалоб от населения.

Главы муниципалитетов в своих личных аккаунтах в соцсетях должны отчитываться о проделанной работе и реагировать на запросы СМИ. На контроле губернатора стоит работа по очистке крыш от наледи, снега и сосулек.

Как ранее сообщал наш сайт, За 10 дней новогодних каникул, с 30 декабря по 8 января, в Челябинске зафиксировали 234 случая парковки транспорта вблизи контейнерных площадок, всех автовладельцам, чьи машины помешали своевременному вывозу мусора, накажут, сообщили в пресс-службе мэрии.