Как будут штрафовать нарушителей на платных парковках в Челябинске

Система автоматически распознает отсутствие оплаты после бесплатного периода

В Челябинске начался монтаж систем видеоконтроля для автоматического выявления нарушений на платных парковках. Как будет происходить поиск неплательщиков, рассказали в мэрии.

Новое оборудование, оснащенное источниками бесперебойного питания, будет работать круглосуточно в автоматическом режиме. Камеры будут фиксировать автомобили, распознавать государственные номерные знаки и определять точные координаты места стоянки. Система автоматически обнаружит, когда водитель не заплатил по истечении 15-минутного бесплатного периода или поставил машину вне обозначенной разметки.

Отобранные системой материалы поступят оператору. После подтверждения факта нарушения данные будут переданы в ГИС «Административная комиссия» управления по контролю за благоустройством. Там примут окончательное решение о назначении штрафа.

Напомним, свыше 1,5 тысячи платных парковочных мест появятся в Челябинске летом 2026 года, с апреля начнется тестирование системы. Мэрия надеется зарабатывать на парковках не менее 12 миллионов рублей в месяц.