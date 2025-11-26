На платных парковках в Челябинске планируют зарабатывать не менее 12 млн рублей в месяц

При этом конечная стоимость платных парковок в городе пока не определена

В Челябинске продолжается работа по определению стоимости платных парковок, а также категорий льготников, которые смогут парковаться без оплаты. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам мэра, при расчетах власти ориентируются на соседние регионы: так, в Екатеринбурге цена вопроса составляет 50 рублей в час, в Казани — от 30 до 100, в Тюмени — около 40 рублей.

Напомним, платные парковочные пространства в южноуральской столице должны заработать летом 2026 года.

«Уже идет обустройство информационного обеспечения парковочного пространства, весной начнем делать разметку. Хватит или не хватит на всех мест — поймем, когда начнется использование. Челябинск, нужно сказать, с платными парковками припозднился, в других городах уже давно есть», — заметил Алексей Лошкин.

Добавим, администрация планирует, что сборы от работы платных парковок составят не менее 12 миллионов рублей в месяц, не считая штрафов.