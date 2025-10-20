Летом 2026 года в Челябинске появятся платные парковки

Чем ближе к центру — тем дороже

В Челябинске все-таки появятся платные парковки. Они заработают летом 2026 года, всего будет 1550 мест, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на вице-мэра Дмитрия Агеева.

Администрация города уже заключила контракт с московской фирмой «Городские технологии», дочерним предприятием Росатома. Условия контракта включают в себя разработку автоматизированной системы парковок, а также поставку, установку и настройку технического оборудования.

В городе сформируют список льготников, которые смогут парковаться по особой цене. Что по стоимости для всех остальных? Уже известно, что в центре места будут дороже.