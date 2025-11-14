В Челябинске начали монтировать камеры для платных парковочных мест

Тестирование системы начнется с 1 апреля 2026 года

В Челябинске начали монтировать камеры для платных парковочных мест. Все комплексы будут размещены до конца недели. Затем специалисты займутся установкой серверного оборудования, настройкой программного обеспечения, чтобы запустить тестовый режим, сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.

Гибридный проект включает 18 стационарных камер и три автомобиля, которые будут перемещаться по заранее определенным маршрутам — их рассчитали так, что машина проезжает мимо одной точки не чаще, чем раз в 15 минут (бесплатный период).

Камеры имеют угол обзора 360 градусов и работают по аналогии с теми, которые фиксируют нарушения ПДД. Они считывают номерной знак, устанавливают владельца через базу данных и сверяют с перечнем льготников. В случае неоплаты парковки собственнику автомобиля приходит штраф.

Тестирование системы начнется с 1 апреля 2026 года. На первом этапе запланировано организовать 1150 платных парковочных мест.



Напомним, платные парковки заработают уже летом 2026 года. Уже известно, что в центре места будут дороже.