«Как будто взрывы»: на странный грохот жалуются жители Коркино

Звуки слышны по вечерам уже несколько дней.

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О странных звуках массово сообщают жители Коркино. Начиная с 23 марта, все они слышат вечерами что-то похожее на взрывы. Своими догадками они поделились в соцсети.

«Что за грохот слышен весь вечер на улице? Слышно даже дома. Как будто взрывы», — написал один из местных жителей.

Некоторые предположили, что идут какие-то взрывные работы на одном из местных предприятий. Ситуацию прояснили в местной администрации.

«Все предприятия, которые зарегистрированы на территории района, не имеют лицензии на проведение взрывных работ. Со стороны органов власти контроль осуществляется. Поэтому на территории района взрывные работы не ведутся», — сообщили в пресс-службе администрации Коркинского района.

Между тем звуки продолжают пугать коркинцев, которые пытаются выяснить, откуда они все-таки идут.