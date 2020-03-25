О странных звуках массово сообщают жители Коркино. Начиная с 23 марта, все они слышат вечерами что-то похожее на взрывы. Своими догадками они поделились в соцсети.
«Что за грохот слышен весь вечер на улице? Слышно даже дома. Как будто взрывы», — написал один из местных жителей.
Некоторые предположили, что идут какие-то взрывные работы на одном из местных предприятий. Ситуацию прояснили в местной администрации.
«Все предприятия, которые зарегистрированы на территории района, не имеют лицензии на проведение взрывных работ. Со стороны органов власти контроль осуществляется. Поэтому на территории района взрывные работы не ведутся», — сообщили в пресс-службе администрации Коркинского района.
Между тем звуки продолжают пугать коркинцев, которые пытаются выяснить, откуда они все-таки идут.