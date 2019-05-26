/ Аппаратное совещание главы Челябинска в прямом эфире

Владимир Елистратов проведет рабочее совещание с главами челябинских районов и руководителями подразделений администрации.

В повестке встречи три доклада. С первым выступит Наталья Котова, первый заместитель главы города, она доложит о подготовке к летнему оздоровительному сезону, отдыху и занятости детей. Следующим прозвучит отчет Владимира Жучкова, начальника Управления благоустройства, о проведении субботников и санитарной очистке города. Также на аппаратном совещании Александр Рымарев, начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска, доложит о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 2019 году.

Присоединится к прямой трансляции встречи можно 27 мая с 09:00 на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного».