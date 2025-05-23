Как будет развиваться Миасс: Алексей Текслер подвел итоги визита

В городе трудовой доблести идет благоустройство, открываются новые объекты промышленности и спорта

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги рабочей поездки в город трудовой доблести Миасс. Он охарактеризовал город как точку развития экономики, социальной сферы и городской среды.





«Миасс продолжает преображаться, и это комплексная история», — сказал Алексей Текслер.

Во время визита в Миасс были открыты новые объекты. Ключевым событием стало открытие нового сборочного корпуса на автозаводе. Кроме того, губернатор ознакомился с производством инновационных железобетонных панелей и предложил рассмотреть возможность использования этой технологии при строительстве типовых социальных объектов.





Параллельно активно развивается социальная сфера города: строится новая набережная на реке Миасс — масштабный проект благоустройства, близится к завершению парк Автозаводцев. Введен в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс, на базе которого планируется создать центр скалолазания федерального уровня.





Реконструкция стадиона «Заря» также продолжается: обновлены трибуны и дорожки, построены спортивные площадки, планируется создание площадки для игры в городки.

На встрече с городскими властями обсуждались масштабные планы развития Миасса. Речь шла о дорожном строительстве, продолжении работ по благоустройству, комплексном развитии городской территории и строительстве нового жилья. Алексей Текслер подчеркнул важность инвестиций в социальную сферу и развитие туристического потенциала города, отмечая, что Миасс является важной точкой роста для экономики, социальной сферы и городской среды всего региона. Губернатор заверил, что работа по реализации намеченных планов продолжится.