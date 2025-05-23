Алексей Текслер открыл новый сборочный корпус автозавода «Урал»

Здесь будут собирать свыше 5,5 тысячи автомобилей в год

Губернатор Челябинской области открыл новый сборочной корпус автозавода «Урал» в Миассе. Поздравляя автозаводцев, Алексей Текслер признался, что испытывает нереальные ощущения от того, насколько быстро появился здесь новый цех, передает корреспондент ИА «Первое областное».





«Такое чувство, будто мы закладывали этот камень буквально вчера. Открывая такие производства, мы вновь подтверждаем наш статус опорного края державы. Сегодня, по примеру дедов и прадедов, новое поколение автозаводцев вновь совершило трудовой подвиг. Уверен, что эти новые шесть тысяч автомобилей, которые будут сходить с нового конвейера, будут так же громить врага. Огромное спасибо и трудовых успехов».



В рамках торжественного мероприятия Алексей Текслер вручил государственные награды сотрудникам завода за их заслуги и вклад в развитие предприятия.

Гендиректор АЗ «Урал» Павел Яковлев тоже поздравил сотрудников:

«Наша с вами обязанность — сделать и пять с половиной, и шесть, и — если Родина скажет — семь тысяч автомобилей».

Выход на проектную мощность нового цеха запланирован на август 2025 года.





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