Алексей Текслер поручил применить новую технологию для возведения школ и больниц

Она позволит ускорить сроки строительства соцобъектов в регионе

Губернатор Челябинской области работает в Миассе. Первой точкой поездки стал завод крупнопанельного домостроения, где Алексей Текслер ознакомился с работой нового производственного комплекса «Пуск». Глава региона высоко оценил возможности производства, а также дал ряд важных поручений по строительству домов и социальных объектов в Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Завод крупнопанельного домостроения в Миассе — лидер по производству железобетона в Челябинской области. Предприятие работает по беспрецедентной для России европейской технологии. Более 60% панельных ЖК, в которых мы живем, возведены с использованием миасской продукции.





Алексей Текслер ознакомился с работой нового производственного комплекса «Пуск». Здесь успешно внедрили новую автоматизированную линию сварки сетки отечественного производства. Там главе региона представили типовые решения, использующиеся в жилищном строительстве.



«Надо пересмотреть проектирование, оно должно позволять нам использовать такие решения, чтобы мы возводили объекты в разы быстрее, чем сегодня, по старым технологиям. Стоит систематизировать, сделать типизацию объектов, что, в свою очередь, позволит оптимизировать и сроки, и стоимость строительства при сохранении или даже улучшении качества», — такую задачу поставил глава региона.

Миасский завод КПД также поставляет продукцию в Тюменскую, Курганскую, Свердловскую области, Башкирию и Ханты-Мансийский автономный округ.