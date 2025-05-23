Миасс станет федеральным центром скалолазания

Здесь построили единственный в стране муниципальный ФСК с таким направлением



Губернатор Алексей Текслер оценил возможности физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр скалолазания», построенного на базе стадиона «Заря» в Миассе. Город войдет в пятерку по России, где есть такие центры, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Еще год назад этот скалодром стоял под открытым небом. Сегодня вокруг него появился современный спортивный комплекс. Спортивные залы в нем оборудованы конфигурациями, предназначенными для различных видов скалолазания. Поэтому здесь смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители.



«Миасс войдет в пятерку городов по России, где будут такие центры. Президент поставил задачу увеличить охват занимающихся спортом. Будем решать это за счет таких новых объектов», — сказал глава региона.

ФСК муниципальный, поэтому скалолазанию здесь будут обучать бесплатно. В перспективе воспитанники школы смогут выступать на Олимпийских играх. Вместе с главой региона спортивный комплекс посетила заслуженный тренер России по скалолазанию Алевтина Цвиренко.





«Каждый год в нашу школу олимпийского резерва приходят 70 человек, берем мы из них только 20. Потому что не все дети хорошо подготовлены. Когда запустится этот ФСК, мы сможем детей уже с пяти лет начинать готовить к нашей школе», — сказала Алевтина Цвиренко.

Алексей Текслер поручил разработать программу развития скалолазания в Челябинской области:



«Объект современный, отвечает всем требованиям данного вида спорта. Его нужно наполнить детьми, чтобы он стал региональным центром развития этого вида спорта. Нужно проводить здесь соревнования. В Миассе есть и история, традиции соответствующие. Знаю, что на Ильменские притесы ребята со всей страны приезжают, занимаются там. Поэтому нужна комплексная программа развития скалолазания. Чтобы в дальнейшем Миасс стал федеральным центром по развитию этого вида спорта».

Также в рамках развития стадиона «Заря» был проведен капремонт футбольного поля, трибун и спортплощадок. Ранее ИА «Первое областное» писало, что губернатор поручил применить новую технологию для возведения школ и больниц.