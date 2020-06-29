Кафе, фитнес-залам и открытым верандам разрешено работать в Челябинской области

Распоряжение подписано губернатором региона.

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В Челябинской области снова разрешена работа летних кафе, открытых веранд и фитнес-залов. Такое решение было принято на фоне снижения числа заболевших короавирусом. Об этом сегодня, 29 июня, в социальных сетях объявил губернатор региона Алексей Текслер.



«В течение недели в области снижается число заболевших ковидом. Поэтому принял решение снять часть ограничений. Могут начать свою работу летние кафе, открытые веранды и фитнес-залы»,— заявил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что руководство области продолжает анализ ситуации и ограничений, связанных с коронавирусом. В пресс-службе правительства «Первому областному» сообщили, что свою работу могут начать и зоопарки, но только экспозиции на открытых территориях. При этом, всем объектам нужно соблюдать санитарные требования.

Напомним, в пятницу, 26 июня, Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области до 12 июля. Вместе с тем до особого распоряжения в регионе продолжает действовать и масочный режим. По официальным данным на утро понедельника, 29 июня, на Южном Урале 149 новых заболевших коронавирусом. За сутки из больниц были выписаны 36 человек. Всего за период пандемии в регионе подтверждено 7 440 случаев заболевания.