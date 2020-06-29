Число больных коронавирусом в Челябинской области увеличилось до 7 440

Из больниц за период пандемии выписано 4 058 пациентов.

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До 7 440 человек возросло количество заболевших коронавирусом на Южном Урале по официальным данным. Из них 149 случаев — в течение прошедших суток. Всего, по информации из оперативного штаба от COVID-19 продолжают лечение 3 196 жителей области. При этом количество выздоровевших, согласно статистике, превышает число больных.



«За прошедшие сутки выписаны 36 человек. Всего 4 058 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

В прошедшие сутки с коронавирусом в качестве основного или сопутствующего заболевания скончались 3 человека. Самой молодой из них была 52-летняя женщина.

«За прошедшие сутки умерло 3 человека. От COVID-19: пациентка, 52 года. От других причин: диффузный атеросклеротический кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациентка, 61 год, хронический лимфолейкоз, ковид сопутствующий — пациент, 74 года»,— добавили в минздраве.

Напомним, в пятницу, 26 июня, в Челябинской области был продлён режим повышенной готовности. Теперь он действует до 12 июля включительно. Соответствующее распоряжение было подписано главой региона.

Также на Южном Урале продолжает действовать масочный режим. В общественных местах необходимо ношение средств индивидуальной защиты.