Кабмин выделил 55,2 миллиона на закупку флагов в школы Челябинской области

Решение принято по поручению президента России

«Речь идет о приобретении герба Российской Федерации, флагах и флагштоках. В этом году новыми комплектами государственной символики будут обеспечены 11 тысяч школ в 31 регионе, а к 2024 году — все общеобразовательные организации страны»,

— сообщили в пресс-службе правительства России.

Федеральный центр профинансирует приобретение государственной символики для школ Челябинской области. Распоряжение о выделении на эти цели более 55,2 миллиона рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин.В общей сложности на патриотическое воспитание из федерального бюджета выделят более 970,9 миллиона. Лидерами по объему выделяемых средств являются Дагестан (около 107,4 млн рублей), Нижегородская область (почти 75,8 млн рублей) и Челябинская область (55,2 млн рублей).Напомним, в школах Южного Урала с 1 сентября раз в неделю будут поднимать флаг, исполнять гимн страны. Такие рекомендации учреждениям всей страны дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. А президент России Владимир Путин отметил, что такие церемонии нужно проводить достойно.

В разговоре с журналистом ИА «Первое областное» директора школ и родители инициативу поддержали.

Накануне, 10 июня, стало известно об утверждении стандарта по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна в школах России. Соответствующий документ уже подписал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, но на момент выхода материала он не опубликован.

А еще с 1 сентября в регионе ученики первых и пятых классов начнут учиться по федеральным государственным образовательным стандартам третьего поколения. О нюансах нововведения читайте в материале ИА «Первое областное».