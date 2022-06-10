«Речь идет о приобретении герба Российской Федерации, флагах и флагштоках. В этом году новыми комплектами государственной символики будут обеспечены 11 тысяч школ в 31 регионе, а к 2024 году — все общеобразовательные организации страны», — сообщили в пресс-службе правительства России.
В общей сложности на патриотическое воспитание из федерального бюджета выделят более 970,9 миллиона. Лидерами по объему выделяемых средств являются Дагестан (около 107,4 млн рублей), Нижегородская область (почти 75,8 млн рублей) и Челябинская область (55,2 млн рублей).
Напомним, в школах Южного Урала с 1 сентября раз в неделю будут поднимать флаг, исполнять гимн страны. Такие рекомендации учреждениям всей страны дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. А президент России Владимир Путин отметил, что такие церемонии нужно проводить достойно.
В разговоре с журналистом ИА «Первое областное» директора школ и родители инициативу поддержали.
Накануне, 10 июня, стало известно об утверждении стандарта по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна в школах России. Соответствующий документ уже подписал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, но на момент выхода материала он не опубликован.
А еще с 1 сентября в регионе ученики первых и пятых классов начнут учиться по федеральным государственным образовательным стандартам третьего поколения. О нюансах нововведения читайте в материале ИА «Первое областное».