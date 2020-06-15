Бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию напечатали в Челябинске

Спецсвязью их доставят в районы региона.

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В Челябинской области подготовили бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Ответственное задание выполнила типография, напечатав два миллиона шестьсот семнадцать тысяч экземпляров.

Для того, чтобы их не подделали, на бюллетенях изображена специальная защитная сетка и микрошрифт. Развезти бюллетени по районам области предстоит специальной компании.

«Это организация, которая обеспечивает максимальную защиту очень сложных грузов, очень ответственных, как наш. У них есть все спецсредства, бюллетени будут под охраной», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

После создания необходимого количества экземпляров, бракованные варианты, а также матрицы, по которым печатали бюллетени, уничтожаются, для того, чтобы документы невозможно было подделать.

Голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 1 июля 2020 года, однако южноуральцы могут поставить галочку с 25 июня. Выбрать удобный участок для голосования можно через портал «Госуслуги 74». На избирательных участках будут соблюдены все профилактические меры: масочный режим и социальная дистанция.