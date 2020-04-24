К вечеру 23 апреля в Златоусте было зарегистрировано 54 человека с коронавирусом

Вспышка заболевания произошла в местной больнице.

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23 апреля в хирургическом корпусе больницы № 1 города Златоуст была выявлена вспышка коронавирусной инфекции. Важно отметить, что тяжелых больных на данный момент нет.

«Вспышка достаточно серьезная. На сегодняшний день мы „лидируем“ по Челябинской области. И не полностью подсчитано еще сколько будет зараженных. Цифры на конец дня — 54 человека. Какие еще будут уточнения — не могу сказать», — поделилась Татьяна Кузнецова, врач-кардиолог.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи. Поэтому специалисты регионального министерства здравоохранения совместно с Роспотребнадзором постоянно выезжают в Златоуст для определения противоэпидемических мероприятий и контролю за их исполнением.

«Учитывая, что главный врач Екатерина Паутова находится на больничном листе, временно исполняющим обязанности главного врача назначен заместитель директора ГКУЗ „ЦКДМО“ Василий Масюк», — сообщили в Минздраве Челябинской области.

Также отмечается, что хирургический корпус, где в данный момент изолированы 76 пациентов и 25 медиков, закрыт на 14-дневный карантин для санитарно- противоэпидемических и карантинных мероприятий. Пациенты продолжают лечение по основному заболеванию вместе с медицинским персоналом внутри корпуса.

«Проведена маршрутизация вновь поступающих пациентов онкологического, урологического, хирургического, инфекционного и гинекологического профиля в мед. организации Миасса, Кусы, Златоуста. Отрабатываются все контакты подтверждённых. На данный момент — это около 160 человек», — рассказали в министерстве здравоохранения.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88. Также у регионального Минздрава имеется горячая линия для сообщения о возможном контакте с COVID-19: 8-351-240-15-16.