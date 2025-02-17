К предстоящим 23 Февраля и 8 Марта челябинцы готовы потратить почти 9 тысяч рублей

Некоторые даже готовы пойти на подработку





Жители Челябинска готовятся к предстоящим праздникам — 23 Февраля и 8 Марта — и планируют потратить на подарки немаленькие суммы. Видимо, бритвы и носки уже вышли из моды, ведь средняя стоимость одного подарка в регионе составит 8847 рублей. Этими данными с ИА «Первое областное» поделились в компании «Авито Работа».

Большинство челябинцев планируют свой бюджет на подарки заранее. При этом откладывают деньги горожане по-разному: 29% начинают копить за месяц до праздника, 15% — за две-три недели, а 11% — за несколько месяцев. Однако значительная часть респондентов (30%) предпочитает не планировать заранее и выделяет средства из имеющихся сбережений.

Многие собираются оказать близким в эти дни небольшие знаки внимания, потратив не больше 2000 рублей (28%). Еще 31% респондентов готовы заплатить за презент от 2000 до 5000 рублей, а 22% выделяют на эти цели от 5000 до 10 000 рублей.

Однако есть и те, кто планирует более серьезные траты: 6% респондентов готовы дарить близким подарки стоимостью от 10 001 до 30 000 рублей, а 3% — от 30 001 до 50 000 рублей. Еще 3% респондентов закладывают в бюджет от 70 001 до 100 000 рублей.

Источники финансирования праздничных покупок также разнообразны. 46% челябинцев планируют использовать средства из текущей зарплаты, 24% — сбережения. Некоторые респонденты готовы пойти на определенные жертвы ради подарков: 6% планируют экономить на других расходах, а 3% — даже взять подработку. Еще 3% рассчитывают на пассивный доход, а 4% — на бонусы или премии от работодателя.