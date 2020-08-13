К нацпарку «Зигальга» построят новый мост

Развитие инфраструктуры может увеличить число туристов.

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Пешеходный туризм получит развитие в национальном парке «Зигальга». Своё начало маршрут берёт в Катав-Ивановском районе, в посёлке Тюлюк. Однако попасть к нему мешает река Юрюзань, протекающая ровно по границе природного парка «Зигальга». В дождливые дню она может стать глубже на метр всего за час. В такие дни попасть в нацпарк практически нереально. Именно поэтому первым шагом в развитии станет создание переправы.

«Здесь будет новый подвесной мост. Вот с этого бугра и на ту сторону. Порядка ста метров. То есть отходить он будет от кардонной инфраструктуры и по проекту уткнется в визит-центр национального парка Зигальга»,— подчеркнул государственный инспектор нацпарка «Зигальга» Артём Лопатин.

Уже в октябре этого года нацпарк «Зигальга» станет доступен для туристов. Возведение подвесного моста закончится осенью, а в 2021 году возле переправы создадут центр экологического просвещения. Директор нацпарка Алексей Яковлев заявил, что рассказать больше об экологии — одна из основных задач «Зигальги».

«Сейчас наша основная задача — это охрана и экопросветительская деятельность. Мы должны рассказать обществу и местным жителям. Для чего создан национальный парк Зигальга. Взять его под охрану, остановить браконьерство, незаконные порубки, пожары и так далее»,— сказал директор нацпарков «Таганай» и «Зигальга» Алексей Яковлев.

Новый национальный парк создаётся по поручению Владимира Путина. В феврале 2019 года президент заявил о необходимости сохранения природных богатств страны. Работа и в соседнем с «Зигальгой» парке «Зюраткуль». Здесь готовят новую экотропу.

«Горный Урал по сравнению с озерным имеет ряд преимуществ. Тут на порядок меньше туристорв и можно побыть наедине с природой. Во вторых отдых здесь достаточно недорогой»,— отметил заместитель министра экономического развития челябинской области Андрей Минченко.

Отметим, что ремонт ждёт и дорогу, которая ведёт в Тюлюк. Сейчас она представляет собой обычную насыпь. В министерстве экономического развития региона уверены, что именно из-за отсутствия инфраструктуры не увеличивается количество туристов.