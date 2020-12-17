К 2030 году число живущих за чертой бедности россиян снизят в два раза

Об этом президент России Владимир Путин сообщил на ежегодной пресс-конференции

Из-за пандемии коронавируса уровень жизни россиян снизился: количество людей, живущих за чертой бедности, увеличилось до 13% от общего числа. Также дорожают продукты питания. Президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции рассказал о том, как руководство страны будет справляться с социально-экономическими последствиями «коронакризиса».

«В 2000 году за чертой бедности жили 29% населения, почти треть. Мы в 2017 году вышли на планку 12,3%. Сейчас, к сожалению, эта планка поднялась до 13%. Это около 20 млн человек. План такой: к 2030 году снизить число до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Цель амбициозная, но реальная», — сказал Владимир Путин.

По поводу роста цен Владимир Путин отметил, что цены на продовольственные товары растут неестественным путем.

«Где-то цены растут объективно, это связано с курсовой разницей. Некоторая часть комплектующих закупается за рубежом. Где это не связано с объективными причинами, это не может не вызывать острой реакции. За последние шесть лет у нас рекордный урожай, а хлеб растет в цене, макароны – растут. Это что такое? Мы поддержали производство тростникового сахара. При этом на 75% рост цен произошел, на подсолнечное масло тоже. Внешние рынки растут, и внутренние рынки начали подтягивать. Правительство отреагировало. Надо было таможенные тарифы скорректировать, и все. Подписано соглашение между производителями и торговыми сетями, чтобы не допускать рост цен», прокомментировал президент.

Также Владимир Путин отметил, что с 1 января с целью поддержки семей с детьми в возрасте от трех до семи лет размер выплат повысят с 0,5 размера прожиточного минимума до одного прожиточного минимума. Также сохранятся выплаты для семей с детьми от нуля до трех лет, чей доход не превышает прожиточного минимума на каждого человека.