Три медали на международных соревнованиях по пара-карате завоевали челябинские спортсмены

Южноуральцы получили полный комплект наград

Челябинские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья завоевали три медали на международных онлайн-соревнованиях по пара-карате. Южноуральцы забрали полный комплект наград. Всего на турнире выступили представители 17 стран.



В категории мужчин победителем стал Евгений Коробейников, а серебряная медаль досталась Валерию Зайкову. У женщин третье место — за Еленой Умориной. Отметим, что все трое спортсменов — воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Конас». Они занимаются у тренера Натальи Терентьевой.

«Все ее ученики на международной арене добиваются хороших результатов, за что мы ей очень благодарны. И это очень здорово и хорошо, что у нас есть возможность участвовать в онлайн-соревнованиях. Потому что это дает стимул, заряд и возможности двигаться дальше»,— отметила бронзовый призер международных онлайн-соревнований по пара-карате Елена Уморина.

Напомним, пара-каратисты Челябинска являются лидерами не только на российской, но и международной аренах. Так, Евгений Коробейников был бронзовым медалистом чемпионата мира и два раза становился серебряным призером чемпионата Европы. На этом же чемпионате Валерий Зайков занял третье место.