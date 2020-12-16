Уральский полпред обсудил малый бизнес с главой «Опоры России»

Владимир Якушев и Александр Калинин договорились возродить окружной совет по помощи предпринимателям.

По данным пресс-службы аппарата полномочного представителя главы государства на Урале, Владимир Якушев встретился с президентом общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александром Калининым 16 декабря в Москве. Недавно назначенному полпреду нашлось о чем побеседовать, тем более что его визави сам начинал свою карьеру в Челябинской области и до сих пор пристально следит за ситуацией в регионе и у соседей. А в сфере малого бизнеса по всему УрФО занято 1,7 миллиона человек. Их напрямую касается еще одна тема беседы полпреда и бизнесмена — трансформация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Понятно, что самые актуальные проблемы в 2020 году так или иначе связаны с пандемией COVID-19. Борьба с коронавирусом и ограничительные меры, напомним, напрямую ударили именно по сферам экономики, где особенно много мелких бизнесменов и самозанятых, — общепиту, развлечениям, туризму, сфере услуг. Кроме того, Якушев и Калинин обсудили дефицит кадров в отраслях, где востребованы работники-иностранцы и бесшовный переход с единого налога на вмененный доход.

Наконец, полпред и бизнес-общественник договорились возобновить работу окружного Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства. В его состав войдут руководители областных отделений «Опоры России».