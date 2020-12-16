В поликлиниках Челябинска зависла система «Барс»

Жители города не могут записаться на прием дистанционно

Жители Челябинска жалуются на проблемы с дистанционной записью в поликлинику. Который день горожане не могут взять талон к врачу через портал talon.zdrav74.ru. Кроме того, дают сбой компьютеры, установленные в кабинетах участковых врачей и узких специалистов.

«Технические сбои в единой информационной системе „Барс“ временные. Сбои связаны с проведением плановых работ по обновлению программного обеспечения. Оно необходимо, чтобы еще больше клиник могли воспользоваться возможностями „Телемедицины“. Работы должны завершиться к вечеру 16 декабря», — рассказали Первому областному информагентству в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Напомним, осенью этого года в поликлиниках Челябинской области начали развивать дистанционные консультации медиков. Прежде всего такой вид приема рассчитан на тех пациентов, которым нужно продлить больничный, а также получить консультацию узкого специалиста, на диспансерном учете у которого они состоят.