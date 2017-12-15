/ «Здесь жил Кузя, а там Ковалев». Рэпер Джамал провел экскурсию по Челябинску

Участник «Тригрутрики» стал новым героем шоу «Вписка».

Летом 2017 года челябинский журналист Василий Трунов и его коллега из издания The Flow Николай Редькин запустили на youtube видеоблог «Вписка», в рамках которого они встречаются с известными рэперами. Ведущие побывали в гостях у Slim’а, ЛСП, Noize MC, Kizaru и многих других исполнителей. Героем одиннадцатого выпуска стал известный челябинский музыкант Артем Аверин, известный также как участник группы ТГК Джамал. Он рассказал о родном городе, своем опыте работы в казино, жене, музыке, котах. Кроме того, Джамал устроил блогерам экскурсию по Челябинску, показав им дворы, родную школу, Комсомольскую площадь, Кировку, «кольца» возле ДПШ имени Крупской и другие места.

Сейчас мы находимся в моем дворе, я здесь прожил 12 лет, прошло все мое юношество. Все очень изменилось, раньше тут было очень-очень мрачно и здесь было не очень приятно ходить. Вот мой подъезд, он раньше всегда был открыт, и бегали курить с 52-й школы. А вон там «Трактор», хоккейная школа. От моего подъезда 30 метров. А вон там, в 200 метрах отсюда жил Жека Кузнецов. 92-й номер «Вашингтон Кэпиталз». Разворачиваемся, а за ледовым дворцом в 500 метрах в свое время жил Сергей Ковалев. — рассказал Джамал.

Менее чем за сутки «Вписку» с Джамалом посмотрели более 65 тысяч пользователей, они поставили свыше 3 тысяч «лайков». Кроме того, зрители оставили около 1 тысячи комментариев, большинство из которых в восторженных тонах. Полностью посмотреть выпуск можно на youtube. Присутствует ненормативная лексика.