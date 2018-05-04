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Сбербанк и «Аргументы и факты-Челябинск» показали журналистам новостройки города

Участники мероприятия смогли почувствовать себя жителями новых квартир.
сегодня в 19:11
  |  Общество

Сбербанк и редакция «Аргументы и факты-Челябинск» провели пресс-тур по жилищным комплексам города. Вместе с представителями застройщиков, банка, директором Союза строительных компаний Урала и Сибири, а также блоггером-урбанистом Львом Владовым журналисты основных СМИ Челябинска посетили четыре новостройки комфорт-класса: «Башня Свободы», «Манхэттен», «Западный луч» и «Ньютон».

Это наши звездочки строительства, на которые нужно равняться. Понятно, что сегодня такого индивидуального подхода конструктиву, к планировочным решениям придерживаются не все застройщики... Хотелось бы, чтобы все жилье было удобным, комфортным — к этому надо стремиться. — выразил свое мнение участник мероприятия Юрий Десятков, директор Союза строительных компаний Урала и Сибири.

На каждом объекте участники тура смогли почувствовать себя жителем дома и осмотреть здание снаружи, посетить внутренние помещения, прилегающие объекты и демо-квартиру, а также оценить уровень современных систем безопасности и получить всю информацию напрямую от застройщика. Представители компаний-застройщиков провели экскурсию по своим комплексам и рассказали об инфраструктуре, системе безопасности, готовности к чрезвычайным ситуациям и сервисных возможностях, которыми уже пользуются жители домов.

Две башни, строящиеся на улице Свободы, высотой 23 метра каждая, заинтересовали журналистов своей уникальной инфраструктурой и набором сервисов для комфортной жизни — это газовая котельная, двухуровневый подземный паркинг и другие составляющие для удобной жизни в центре города. Также на территории «Башни Свободы» расположатся детская и workout-площадки, колясочные, велосипедные и даже помещение для ухода за домашними животными.

Следующими объектами стали жилые комплексы «Западный луч» и «Манхэттен». Здесь участники пресс-тура смогли полюбоваться панорамными видами на центр города и реликтовый сосновый бор с 23-го и 25-го этажей ЖК. По дороге в «Ньютон» заместитель директора строительной компании «РиэлCтройком» Анна Шипина прямо в автобусе рассказала про жилой комплекс «Тополиная аллея», где остались последние однокомнатные квартиры.

На финальной точке маршрута — в ЖК комфорт-класса «Ньютон» на улице Татищева гости побывали в «Ньютон-клубе», где собираются жители комплекса для общения и мастер-классов. Всеобщий интерес вызвало посещение центра «Ньютон-безопасность», в котором сосредоточена вся информация со 180 камер видеонаблюдения и постоянно находятся специалисты, следящие за безопасностью жителей комплекса и оперативно решающие проблемные вопросы.

Мы проводим такой пресс-тур уже не первый раз. В этом году хотели показать именно жилые комплексы нового поколения, которые представляют «Челябинск непанельный» и становятся все более доступными для клиентов. Совместно с застройщиками мы разработали льготные программы кредитования с минимальной ставкой от 7,4%. Плюс в 2018-м году появилась программа «Ипотека с господдержкой» для семей с детьми и фиксированной ставкой 6%. Оформить ипотеку можно в агентствах недвижимости и офисах продаж застройщиков. Плюс есть сайт ДОМКЛИК от Сбербанка, где размещаются объявления с квартирами в новостройках и есть возможность подать заявку на кредит прямо из дома, на работе или даже в транспорте. Сбербанк, как и застройщики, уделяет особое внимание безопасности, комфорту и скорости обслуживания. Для клиентов, покупающих недвижимость, Сбербанк предлагает сервис безопасных расчетов, услугу электронной регистрации сделки, которая позволяет сэкономить время на походы в МФЦ и получить дополнительный дисконт по ставке, в том числе по объектам в новых ЖК Челябинска. — рассказывает Ирина Звонарева, начальник Управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Челябинского отделения Сбербанка.

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