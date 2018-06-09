/ Евгений Кузнецов показал фанатам «Вашингтон Кэпиталс» свою дочку

Обладатель Кубка Стэнли вывел малышку на лед.
Воспитанник челябинской школы «Трактор» показал своим фанатам дочку. Кучерявую малышку обладатель Кубка Стэнли взял на руки и вышел на лед. Видео лучший бомбардир «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ выложил на свою страничку в инстарграм.
— Женя заслужил быть лучшим игроком плей-офф. Не в обиду Саше будет сказано. Моё мнение.
— Кузя ЛУЧШИЙ!
— Лучший! Миасс тебя поздравляет!
— Евгений, спасибо за все, что сделал и будет сделать для нас в Вашингтоне. Вы один из наилучших, но мы тоже гордимся вашим характером! Всего наилучшего вам и вашей семье.
— комментируют подписчики.
Напомним, что «Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу в решающем матче с «Вегас Голден Найтс». Евгений Кузнецов осуществил свою мечту, став обладателем главного трофея НХЛ.