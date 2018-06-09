/ Евгений Кузнецов показал фанатам «Вашингтон Кэпиталс» свою дочку

Обладатель Кубка Стэнли вывел малышку на лед.

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Воспитанник челябинской школы «Трактор» показал своим фанатам дочку. Кучерявую малышку обладатель Кубка Стэнли взял на руки и вышел на лед. Видео лучший бомбардир «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ выложил на свою страничку в инстарграм.

— Женя заслужил быть лучшим игроком плей-офф. Не в обиду Саше будет сказано. Моё мнение.



— Кузя ЛУЧШИЙ!



— Лучший! Миасс тебя поздравляет!



— Евгений, спасибо за все, что сделал и будет сделать для нас в Вашингтоне. Вы один из наилучших, но мы тоже гордимся вашим характером! Всего наилучшего вам и вашей семье.

— комментируют подписчики.

Напомним, что «Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу в решающем матче с «Вегас Голден Найтс». Евгений Кузнецов осуществил свою мечту, став обладателем главного трофея НХЛ.