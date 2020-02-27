Известный уличный художник голосует за фестиваль граффити в Челябинске

Тимур Бразил сам хочет принять участие в «Культурном коде».

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Продолжается борьба регионов России за право проведение фестиваля уличного искусства «Культурный код». На данный момент Челябинская область занимает вторую строчку в голосовании. Совсем не намного отстаёт Татарстан. А лидирующую позицию заняла Нижегородская область, которая за сутки набрала более 10 тысяч голосов.

Известный челябинский уличный художник Тимур «Бразил» Абдуллаев, который украсил множество фасадов в регионе, призвал челябинцев активнее голосовать за свой регион.

«В целом, крайне положительно и с энтузиазмом отношусь к данному проекту. Надеюсь, к нам приедут крутые художники, а картины будут достойные. Но также надеюсь на отзывчивость от местных художников, чтобы не ждать „подачек извне“», — рассказал Тимур.

Райтер и сам хочет принять участие в организации и курировании «Культурного кода» на территории города.

«Я очень надеюсь, что мои эскизы пройдут конкурсный отбор. И я буду делать всё, чтобы попасть в проект и нарисовать крутое произведение для любимого города», — подчеркнул Тимур Абдуллаев.

Также Бразил добавил, что украшение фасадов — только часть большой работы, которую нужно проводить в Челябинске для его развития.

Голосование за проведение фестиваля уличного искусства «Культурный код» будет открыто до 4 марта. Отдать свой голос можно в социальной сети «Вконтакте».

Проект проведут в трёх регионах, набравших максимальное количество голосов: там распишут фасады домов. Если Челябинская область выиграет, то в рамках фестиваля у нас пройдут мастер-классы и лекции по современному искусству.