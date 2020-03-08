Альтернативный герб Челябинска появился на фасаде здания на Северо-Западе

Верблюд изображён высотой в три этажа.

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В Челябинске появился новый потрясающий арт от талантливого граффитиста Тимура Абдуллаева. В этот раз художник изобразил гигантского верблюда, возвышающегося над облаками, на месте горбов которого расположился наш город. Результаты работы он выложил в социальной сети Instagram.

«Герб Челябинска в новом исполнении. Наконец-то сделал Верблюда, которого планировал ещё 2 года назад!»— написал Тимур Абдуллаев.

Огромное животное высотой в три этажа появилось на фасаде жилого дома № 2 на улице Дальневосточной на Северо-Западе Челябинска. На работу ушло около 40 баллончиков краски и два дня.

Отметим, что альтернативный герб Челябинска — верблюда с дымящим городком на спине — художник планировал нарисовать ещё два года назад на фасаде Дома печати, расположенном на Свердловском проспекте, 60. Однако здание оказалось объектом культурного наследия, и планам художника и его команды сбыться не удалось. Тогда, спустя два года, художник по согласованию изобразил задуманное на новом адресе, и жители окрестных домов остались в восторге от такого подарка.