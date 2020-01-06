Известный челябинский блогер Наталья Краснова снялась в клипе Алексея Воробьева

Певец пригласил ее поучаствовать в съемках ролика на песню «Пляшем я и Маша».

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Бьюти блогер из Челябинска Наталья Краснова приняла участие в съемках клипа Алексея Воробьева. Композиция, на которую снимался клип, называется «Пляшем я и Маша». Подробностями со съемочного процесса Наталья делилась на своей странице в «Инстаграм».

«А чем вы занимаетесь в час ночи? Как дела ваши? Спите, наверное?», — обращается к своей аудитории блогер.

Съемки длились до самого утра. По историям в «Инстаграм» видно, что основное место действия — каток. За кадром Наталья Краснова и Алексей Воробьев танцевали, шутили и, даже, «ссорились».