Блогер из Челябинска сработала оперативнее программы «Жди меня»

Отец искал сына 20 лет, а женщина нашла за 4 часа.

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Рузалина Мищанчук мама тройняшек и активный блогер, а с некоторых пор зарекомендовала себя, как удачливого поисковика. Женщине удалось воссоединить отца и сына, которых разлучила жизнь 20 лет назад. Сергей Михеев потерял связь со своей семьей в конце 90-х, когда попал в неприятную ситуацию с бандитами в Новосибирске — в этот город они приехали по работе из Якутии.

«На меня подписана падчерица Сергея Михеева — Юлия, раньше Сергей и его первая семья жили в поселке Мирный, республики Саха в Якутии, я сама родом оттуда, и эта девушка обратилась ко мне за помощью, чтобы я сделала рассылку знакомым», — рассказывает Рузалина Мищанчук.

То, что Рузалина увидела сообщение Юлии можно считать чудом, ведь у ее аккаунта 22 тысячи подписчиков, и не каждое письмо удается заметить.

«Я чувствовала, что я могу помочь, ведь там остались мои родственники и друзья, а в поселке всего 50 тысяч жителей — найти несложно», — говорит женщина.

В результате трех пересылок за 4 часа удалось отыскать нужного человека. Сын Сергея Михеева Александр так и живет в Мирном и скоро планирует встретиться со своим отцом, которого судьба забросила в Оренбургскую область в город Орск.

Теперь Михеевы несказанно благодарны Рузалине и считают ее своим ангелом, ведь этой женщине удалось превзойти в поисках даже программу «Жди меня», обращение в которую не принесло никаких результатов.