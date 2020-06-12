Известные хоккеисты, работающие в США, поздравили соотечественников с Днём России

Среди всех поздравляющих — южноуральцы Евгений Малкин и Евгений Кузнецов.

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Уроженцы Челябинской области, звёзды хоккея Евгений Малкин и Евгений Кузнецов поздравили своих соотечественников с Днём России. Видео появилось на сайте Посольства Российской Федерации в США.

Так, Евгений Малкин, на сегодняшний день являющийся нападающим команды НХЛ «Pittsburgh Penguins», отметил, что гордится тем, что является русским.

«Поздравляю всех с государственным праздником, с Днём России! В этот день мы чествуем нашу страну. Я горжусь тем, что я русский, горд нести российский флаг везде, где бы я ни находился. Я из Магнитогорска, и мне очень дорога российская земля, моя Родина. Желаю всем светлого будущего, постоянства, позитивных эмоций, счастья и здоровья! С праздником, дорогие друзья!»— сказал Евгений Малкин.

Челябинец Евгений Кузнецов, нападающий команды НХЛ «Washington Capitals», появился в кадре вместе с пятилетней дочерью Есенией.

«Хотели бы поздравить с праздником, с Днём России. Всем россиянам пожелать счастья, здоровья, успехов в этом тяжелейшем году. Много мы уже понасмотрелись, поэтому давайте жить дружно, давайте помогать друг другу, и надеюсь, что всё будет у нас хорошо»,— сказал Кузнецов.

Маленькая Есения тоже поздравила россиян с праздником и пожелала много приятных сюрпризов.

С Днём России южноуральцев также поздравили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова.