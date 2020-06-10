В «Тракторе» назвали дату и участников Кубка губернатора по хоккею

Турнир пройдёт в последних числах августа.

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Кубок губернатора Челябинской области по хоккею 2020 года обрёл дату проведения. Турнир состоится с 23 по 26 августа, сообщили в пресс-службе «Трактора». Помимо этого, стали известны и все участники предсезонного события. Помимо челябинцев Кубок губернатора региона разыграют между собой «Автомобилист», «Нефтехимик» и «Сибирь».



«В это межсезонье в челябинском турнире примут участие команды „Трактор“, „Автомобилист“, „Сибирь“ и „Нефтехимик“. Турнир пройдёт с 23 по 26 августа на Ледовой арене „Трактор“ имени Валерия Константиновича Белоусова»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе «чёрно-белых».

Отметим, что ранее участие в турнире уже подтвердили «Автомобилист» и «Сибирь». Новосибирцы рассказали, что приедут в Челябинск, на своём официальном сайте, в то время как приезд екатеринбуржцев анонсировал директор уральской команды Максим Рябков.

Отдельным вопросом стоит посещение турнира. В «Тракторе» рассказали, что при возможности проведения массовых мероприятий о продаже билетов будет объявлено дополнительно. Также позднее станет известно и расписание турнира. Отметим, что из отпуска хоккеисты челябинской команды выйдут 14 июля.