В Минобре объяснили, почему не выдерживают системы дистанционного обучения

А также рассказали, как дальше будут работать учителя.

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На данный момент в Челябинской области обучается более 400 тысяч школьников. Но с переходом детей на дистанционное обучение выяснилось, что несколько сотен семей все же не имеют технического обеспечения. У них попросту нет компьютеров, чтобы ребенок качественно обучался на дому.

Поэтому первый заместитель губернатора Ирина Гехт обратилась ко всем южноуральцам с просьбой, помочь таким семьям в обеспечении их техникой.

«Давайте пойдем по стопам Санкт-Петербурга. Объявим сбор компьютеров для тех детей, которые их не имеют», — обратилась Ирина Гехт.

Отметим, что идею поддержал министр образования и науки региона Александр Кузнецов. Но он также отметил, что всем школам было рекомендовано отдать всю свободную технику в те семьи, где она нужна.

Также он рассказал, что на портал «Сетевой город», где выкладываются домашние задания и выставляются оценки, можно зайти с любого смартфона. Коме того, можно держать телефонную связь с классным руководителем или учителем-предметником.

При этом, сегодня утром, 6 апреля, дети и учителя не смогли посетить «Сетевой город» из-за одновременно большого наплыва пользователей.

«У нас есть сейчас определенные технические проблемы с организацией дистанционного обучения. У нас обычно ежедневно в „Сетевой город“ заходят около 50 тысяч человек в течение всего дня. А сегодня наблюдали одномоментный вход 190 тысяч пользователей. Это сильно затормозило работу портала. Аналогичная ситуация случилась и с основными федеральными ресурсами, некоторые из них до сих пор недоступны», — заявил Александр Кузнецов.

Поэтому в министерстве образования рекомендовали всем муниципалитетам выставить расписание по скользящему графику, когда школьники и учителя могут заходить в «Сетевой город». Это сделано для того, чтобы не «обрушать» систему одномоментными входами пользователей. И в Минобре надеются, что к концу сегодняшнего дня ситуация стабилизируется и доступ на портал будет обеспечен.

Напомним, что учителя, при невозможности дистанционной работы из дома, могут работать в школах. При условии, если они не старше 65 лет, без признаков болезни. Также важно соблюдать все меры профилактики.

К слову, у министерства образования и науки Челябинской области открыта горячая линия по вопросам организации образовательного процесса: 8-351-264-60-95, 8-351-263-63-65.