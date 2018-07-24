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/ Эксперты проверят школьную форму на прочность, «усадку» и образование катышков

Эксперты проверят школьную форму на прочность, «усадку» и образование катышков

Отдельные бренды будут исследованы независимыми специалистами.
сегодня в 12:32
  |  Общество

С наступлением августа школьники и родители начинают атаковать магазины, в которых продается форма. И если первые обращают внимание только на фасон, то вторые хотят найти практичные, удобные брюки, юбки и рубашки. О том, на какую форму стоит обращать внимание, намерено рассказать Роскачество. В 27 регионах, в том числе в Челябинской области, будет проведена анонимная закупка разных брендов брюк для мальчиков. Их проверят на соответствие ГОСТам и требованиям комфорта современных учеников. А затем назовут производителей, которые шьют безопасные и удобные в носке вещи.

Среди основных показателей — наличие токсичных элементов, параметры устойчивости к окрашиванию, способности ткани «дышать», впитывать и удерживать влагу. Кроме того, в программу испытаний были включены «потребительские» показатели — истираемость, прочность, появление катышков при эксплуатации, «усадка» после стирки. Также тестирование включает параметры качества пошива и травмобезопасность фурнитуры. — сообщили сайту «Первый областной» представители Роскачества.

Тем же, кто результатов независимой экспертизы дождаться не сможет, эксперты Роскачества рассказали, на какие показатели нужно ориентироваться.

1. Ткань

Наличие синтетики в составе ткани только улучшает ее свойства. Форма будет меньше мяться, лучше сидеть по фигуре. Кстати, синтетические ткани, как полиэстер, эластан и акрил, производят из продуктов нефтепереработки. А вот синтетические, как вискоза, делают из целлюлозы. Это продукт натурального происхождения, и ткань тоже близка к натуральным по свойствам. Она приятнее к телу, хорошо пропускает воздух.

Нельзя забывать о ткани подкладки. Эксперты говорят, что идеальный ее состав — вискоза или хлопок с добавлением синтетического волокна.

2. Модель

Конечно, все хотят отдавать деньги за «совершенное» изделие. Например, брюки, по мнению покупателя, уже должны быть подшиты. Но на школьников идеально сидящую форму найти трудно. Рост и объемы тела не всегда совпадают. Поэтому эксперты советуют обращаться в ателье после покупки, чтобы длина потом была идеальна, и края брюк не обтрепывались или затирались. И, конечно, нужно помнить, что тесьма или вышивка — элемент не обязательный. Гораздо важнее комфорт при носке, а не красота изделия.

Другой вариант борьбы с нестандартными пропорциями растущих школьников — тесьма для регулирования длины пояса. Ее нужно сразу протестировать, чтобы в поясе не создавался «пузырь» при утяжке.

3. Фурнитура

Молнии, крючки и пуговицы — неотъемлемый предмет школьной формы. Все они должны быть безопасны. Они не должны царапать ребенка, цеплять другие вещи. Это тоже следует проверить перед покупкой.

4. Теплота

В Челябинской области зимы очень холодные. Поэтому неплохо задуматься о комфорте школьников в этот сезон. Например, брюки и юбки можно приобретать с добавлением шерсти. Ее в составе должно быть около 40−60%, остальное могут составлять синтетические волокна.

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