Изменились правила оформления страхового полиса для туриста

О нововведения рассказали в «Росгосстрахе».

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Компания «Росгосстрах» сняла ограничения на приобретение полисов страхования для уезжающих за рубеж. Это связано с пандемией коронавируса. Теперь россияне могут сделать это, находясь в другой стране.

Также для туристов появились новинки. Например, «АльфаСтрахование» запустило программу «Коронавируснет». Оформить страховку могут люди от семи до 70 лет до выявления заболевания. Полис будет действителен по всему миру. Если клиент заразится, ему выплатят денежную компенсацию.

«На сегодняшний момент в России лечение от этого заболевания возможно только по системе ОМС по специальному протоколу Минздрава. Никакого альтернативного варианта лечения, в каком-то коммерческом инфекционном стационаре, которых нет в России, невозможно. То есть вызов врача, вызов скорой помощи и организация лечения именно по системе ОМС. На текущий момент доступно три варианта программы стоимостью две, пять либо 10 тысяч рублей. И в зависимости от выбранного варианта сумма компенсации при постановке диагноза составит 20, 50 и 100 тысяч рублей. При неблагоприятном развитии заболевания — при летальном исходе — сумма компенсации составит один миллион рублей», — рассказала руководитель по связям с общественностью «АльфаСтрахования» Мария Карцева.

Подобную страховку можно сделать и в других компаниях. Подробнее читайте в материале Business FM Челябинск.