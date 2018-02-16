/ Шипованная резина, аптечка и другие изменения системы техосмотра в России

Правительство ужесточило правила техосмотра.

Новые правила в порядок прохождения техосмотра введены в России. В правительстве приняли решение изменить ряд параметров. Теперь автомобили помимо знака аварийной остановки должны быть оснащены аптечкой, а все четыре колеса «обуты» в шипованную резину. Изменения также коснулись использования транспорта с дефектами усилителя руля.

Применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами, неработоспособность или отсутствие предусмотренного изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства рулевого демпфера и усилителя рулевого управления не допускаются. Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления не допускается. — говорится в документе.

Отметим, что в Российском таможенном союзе ужесточение правил объяснили необходимостью унифицировать состояние автомобилей, которые передвигаются по Таможенному союзу.

